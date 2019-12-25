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25 декабря • обновлено в 15:12
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В сборной Украины приняли важное решение по Евро-2020

3.3т
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Президент Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) Андрей Павелко рассказал, что во время Евро-2020 сборная Украины будет проживать в Бухаресте, и объяснил причины этого решения.

"Мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене – просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. Знаю, что через несколько дней после жеребьевки в отель, который мы выбрали, приезжали представители Австрии – им он тоже понравился", – цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

Андрей Павелко

Андрей Павелко

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Он также рассказал о встрече с послом Украины в Румынии, в ходе которой стороны обсудили разные варианты поддержки болельщиков на Евро-2020.

"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором болельщики смогут получить ответы на все интересующие их вопросы", – добавил Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины получит рекордные призовые за выход в финальную часть Евро-2020.

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Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Павелко
Тег
Сборная Украины по футболу
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