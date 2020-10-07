В сборной Украины по футболу еще два случая COVID-19: спортивные итоги 6 октября
В сборной Украины по футболу еще два футболиста заразились коронавирусом, а правительство Франции приняло решение о проведении матча с украинцами.
Кроме того, легендарный Александр Шовковский может возобновить карьеру.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 6 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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