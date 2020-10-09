В сборной Украины по футболу два новых случая COVID-19: спортивные итоги 8 октября
В сборной Украины по футболу выявили еще два случая COVID-19, а боксер Денис Беринчик нокаутом защитил чемпионский пояс.
Кроме того, в "Шахтере" зафиксировали массовое заражение коронавирусом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 8 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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