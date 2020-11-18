В сборной Сербии вспышка коронавируса перед игрой с Россией в Лиге наций

В сборной Сербии по футболу перед матчем 6-го тура Лиги наций против команды России зафиксированы 4 случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

Положительные тесты на COVID-19 перед игрой сдали полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Дарко Лазович, вратарь Джордже Николич, а также один из физиотерапевтов команды.

"Что касается остальных членов сборной и профессионального состава, то результаты отрицательные. Медицинская команда ФСС действовала в соответствии с мерами и протоколами УЕФА и правительства Республики Сербия, так что все три члена национальной команды и физиотерапевт покинули спортивный центр в Стара-Пазова и будут изолированы", – говорится в официальном сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, заключительная встреча группового этапа Лиги наций Сербия - Россия пройдет 18 ноября в Белграде на стадионе "Райко Митич". Уже опубликован список телеканалов, которые покажут матч.

В предыдущем туре команда Станислава Черчесова впервые в истории проиграла сборной Турции (2:3).