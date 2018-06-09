В сборной Мексики гениально объяснили оргию с проститутками

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо объяснил вечеринку, которую несколько футболистов его команды устроили с 30 проститутками. Игрок считает, что члены команды могут делать все, что захотят.

"Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда находимся вне футбольного поля. Не думаю, что мы нарушили дисциплину", — сказал Гуардадо в интервью Le Figaro.

Напомним, что 6 июня футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. После товарищеского матча с Шотландией (1:0) восемь игроков арендовали дом около Мехико, заказали эскорт и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов.