Сенсация дня: сборная Испании осталась без главного тренера за день до старта ЧМ-2018

Новый тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом на пресс-конференции в Краснодаре объявил президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес. По его словам, в организации были шокированы объявлением "Реала" о назначении Лопетеги.

"Это настоящий удар. RFEF не может оставаться в стороне от переговоров ее сотрудников. Я узнал о назначении Лопетеги в "Реал" за пять минут до публичного объявления. Считаю, его топ-тренером, но мы обязаны были реагировать на события", - приводит слова функционера AS.

Хулен Лопетеги

Рубиалес пока не смог назвать имя нового наставника национальной команды, отметив, что RFEF получит компенсацию от "Реала" за уход Лопетеги.

Напомним, на групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

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