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Чемпионат мира 2018
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В сборной Германии толерантно поступили с тренером, провалившим ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется в команде, несмотря провальное выступление немцев на чемпионате мира-2018 в России.

В середине мая специалист подписал с Немецким футбольным союзом новое соглашение сроком до лета 2022 года, когда и заявил о намерении остаться в сборной, сообщает немецкий Bild. Президент организации выразил Леву поддержку после сенсационного поражения от сборной Южной Кореи (0:2) в последнем туре группового этапа ЧМ-2018, что также повлияло на решение тренера.

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Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, впервые в своей истории не выйдя в плей-офф чемпионата мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Диего Марадона сделал громкое заявление относительно сборной Аргентины.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Йоахим Лев
Место
Германия
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