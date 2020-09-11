В Саудовской Аравии голкипер присел на колени и пропустил нелепый гол между ног

В матче второго по силе дивизиона Саудовской Аравии между "Аль-Такадомом" и "Хоттейном" был забит крайне нелепый гол.

На Instagram-странице riyadiyatv появилось видео эпизода, в котором голкипер хозяев был наказан за излишнюю самоуверенность. Футболист "Хоттейна" несильно пробил прямо в руки вратарю соперников, однако тот решил остановить мяч, сидя на коленях. Вместо этого игровой снаряд проскользнул у него между ног и оказался в сетке.

К счастью для голкипера, его дикий ляп не помешал его команде добыть уверенную победу со счетом 5:2 над "Хоттейном", который занимает 20-е место в чемпионате. "Аль-Такадом" идет на 16-й позиции после 36 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате России по футболу голкипер забил ягодицами и подарил победу соперникам.