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8 февраля • обновлено в 23:30
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В Румынии тренер распечатал момент с ошибкой судьи и принес на пресс-конференцию

2.1т
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Главный тренер румынской "Политехники" из города Яссы Мирча Редник принес на послематчевую пресс-конференцию снимок, на котором изображен момент с ошибкой арбитра.

Emmanuel Rosu опубликовал у себя в Twitter видео, на котором наставник команды демонстрирует присутствующим момент с офсайдом у ворот "Политехники". Забавности этой ситуации добавляет качество изображения, а также наличие графических элементов проигрывателя.

Тренер пришел на пресс-конференцию с распечаткой ошибки арбитра

Тренер пришел на пресс-конференцию с распечаткой ошибки арбитра

На YouTube-канале Fotbal Romania размещен обзор поединка, который закончился волевой победой соперников "Политехники" со счетом 2:1. Момент, который разозлил Редника, случился на 80-й минуте матча и привел к первому голу "Виторула" в этой встрече. Гости поймали кураж и сумели вырвать победу еще через 5 минут.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в матче за Суперкубкок Японии команды промазали девять одиннадцатиметровых подряд во время серии пенальти.

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Место
Румыния
Тег
курьез
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