В Румынии тренер распечатал момент с ошибкой судьи и принес на пресс-конференцию

Главный тренер румынской "Политехники" из города Яссы Мирча Редник принес на послематчевую пресс-конференцию снимок, на котором изображен момент с ошибкой арбитра.

Emmanuel Rosu опубликовал у себя в Twitter видео, на котором наставник команды демонстрирует присутствующим момент с офсайдом у ворот "Политехники". Забавности этой ситуации добавляет качество изображения, а также наличие графических элементов проигрывателя.

EPIC VIDEO! Poli Iasi coach PRINTED a controversial moment during his loss vs Hagi and showed how he is right in his claims that the goal shouldn't have been allowed. The quality of the print is very low with all the graphics on it. The moment of the caption is stupid as well. pic.twitter.com/U4bnx6wgcR