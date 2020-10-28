В Румынии голкипер на последней секунде забил гол и спас команду от поражения. Видео

В матче седьмого тура третьего по силе дивизиона чемпионата Румынии по футболу между "Хунедоарой" и "Металургистулом Куджир" (3:3) случилась невероятная развязка.

На восьмой добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:3 голкипер хозяев Флорин Рац пришел в штрафную соперников и сравнял счет ударом головой после фланговой подачи партнера по команде. Как только мяч оказался в сетке, главный судья подал сигнал об окончании поединка. На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 11:10.

Ничья позволила "Хунедоаре" подняться на шестое место в таблице, а для гостей, которые являются единоличными лидерами девятой группы третьего дивизиона чемпионата Румынии, эта потеря очков стала первой в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" Андерс Линдегор забил гол на 90-й минуте и спас команду от поражения.