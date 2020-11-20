В Румынии футболист забил фантастический гол ударом пяткой через себя. Видео

В матче третьего по силе дивизиона чемпиона Румынии между командами "Штиинца Мирослава" и "Пашкань" был забит невероятный по красоте гол.

22-летний футболист хозяев Роберт Асавоаи завершил стремительную контратаку своего клуба так называемым "ударом скорпиона". Он замкнул подачу с левого фланга, пробив пяткой через себя.

Его гол помог "Мирославе" разгромить соперников со счетом 4:0 и выйти на первую позицию в чемпионате с 22 очками после 10 туров. Команда набрала столько же баллов, сколько и двое ближайших преследователей, но опережает их благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Пашкань", в свою очередь, замыкает турнирную таблицу, не имея в своем активе ни одной победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в чемпионате Румынии голкипер забил гол ударом через все поле.