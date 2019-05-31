В руках Клоппа: топ-5 перемен "Ливерпуля" после финала Лиги чемпионов в Киеве

Прошлогодний решающий матч Лиги чемпионов в Киеве стал для "Ливерпуля" без преувеличения настоящей драмой. Но казалось, что это лишь эпизод истории не без доли везения, и следующий финал для "красных" наступит еще не скоро.

Но нет - спустя год "Ливерпуль" снова в финале. Команда Юргена Клоппа невероятно прошла "Барселону" и теперь поспорит за кубок с "Тоттенхэмом". И сейчас это будет уже другой "Ливерпуль", ставший гораздо сильнее по сравнении с образцом киевского финала.

Накануне предстоящей встречи "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" OBOZREVATEL оглядывается на прошедший сезон и рассказывает, как за это время "красные" превратились из подающего надежды бойца в топ-команду Европы.

1. Прощание, рекорд и закрытие вратарского вопроса

После финала в Киеве не было более несчастного человека, чем голкипер "Ливерпуля" Льорис Кариус. Немец допустил досадные ляпы в двух из трех голах, после чего многие "кошки" были повешены именно на него (хотя "Реал" тогда и в другом переиграл "Ливерпуль").

Та неудача только подтвердила тезис, что "мерсисайдцам" пора радикально решать вопрос с голкипером, и на "Энфилде" с этим справились блестяще - у "Ромы" был куплен бразилец Алиссон. Куплен за 62,5 млн евро, на то время установивши рекорд по стоимости вратарей (это чуть позже его перебьет Кепа в "Челси").

Льорис Кариус и Алиссон

Этот трансфер блестящий, так как он решил сразу несколько проблем. Ливерпульцы нашли себе голкипера "на сейчас", которому не понадобилась адаптация и особое вливание в команду - Алиссон сразу стал одним из важнейших игроков "красных". Также ушла нервозность всей обороны, которая была присуща Кариусу "с гранатой в руках". Ну и не без подвигов Алиссона "Ливерпуль" снова в финале ЛЧ.

А Кариуса отдали в аренду в Турцию, и этот момент также укрепил команду. Клопп показал, что игровые интересы - превыше личностей, и в то же время решил ситуацию без всяких обид. Правда, сам Кариус в этот раз отказался приехать на финал ЛЧ в Мадрид в качестве приглашенного гостя.

2. Благодаря голландской машине защита стала одной из лучших в мире

Кроме вратарской проблемы в начале сезоне Клоппа постоянно пинали за хлипкость защиты. Над парой центрбеков Матип-Ловрен порой откровенно посмеивались, и это было далеко от уровня финала ЛЧ или борьбы за "золото" АПЛ.

Руководству клуба это тоже не нравилось, поэтому зимой 2018-го в команду был приглашен голландец Вирджил ван Дейк. В киевском финале ван Дейк еще выглядел "сыровато" как элемент игровой модели команды. Но в нынешнем сезоне голландец сделал такой прогресс, что и преобразил всю оборону "красных", и сам стал настоящей "машиной".

Вирджил ван Дейк

На протяжении всего сезона АПЛ Вирджилом только восхищались, а вместе с пришедшим Алиссоном он сделал оборону команды стала непробиваемой - "мерсисайдцы" пропустили меньше всех в чемпионате Англии (всего 22 гола в 38-ми матчах). И на "Энфилде" вовсе не переживают за свою оборону (а такого давно уже не было), что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.

3. Салах перестал быть иконой

В прошлом сезоне Мохаммед Салах покорил не только "Энфилд" и Англию, но и весь мир - египтянин был топ-форвардом сезона во всех турнирах и с 32-мя голами стал лучшим бомбардиром.

Мохаммед Салах (в центре)

Конечно, египтянину было не избежать спада, и в этом сезоне Салах уже не тащил атаку команды на себе. И это хорошо - нападение "Ливерпуля" получил новые козыри. В киевском финале из-за травмы Салаха англичане получили очень болезненный удар, который не смогли выдержать.

Если же сейчас такое повторится с Мо, подобного с "Ливерпулем" уже не случится. У Клоппа отличная вариативность атаки, где нет незаменимых. Полуфинальный камбек с "Барселоной" очень ярко это продемонстрировал, когда были травмированы и Салах, и Фирмино.

4. Из "непонятного" парня в герои "Энфилда"

Дивок Ориги заявил о себе не весь мир благодаря удачному выступлению на ЧМ-2018 с Бельгией, но с приходом в "Ливерпуль" не блистал. Более того, многие болельщики особо не могли понять, зачем мобильной и быстрой атаке команды такой фактурный игрок (тем более, когда Клопп еще и выпускал Ориги на фланге). Но в конце сезоне Дивока уже без шуток называют "Героем Энфилда".

Дивок Ориги

Да, дубль "Барселоне" - это было нечто. Ориги "вышел на сцену" в самый-самый необходимый и тяжелый момент, спасая "красных" от вылета из ЛЧ. Но больше важно, что фактор Ориги наконец-то убрал психологические границы атаки, боящейся потерять образ "Салах-Мане-Фирмино".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" фактически задыхался, когда кто-то из тройки травмировался. А сейчас Клопп спокоен, если Фирмино или Салах залечивают травму - даже в самых важных матчах можно рассчитывать на Ориги.

5. Были "счастливым участником", а стали главным претендентом

После игрового кризиса в 2010-х работа Клоппа и выход в финал ЛЧ-2018 стали настоящим бальзамом на душу болельщикам "Ливерпуля". Сам выход в финал был огромным успехом, и, по большому счету, за поражение "Реалу" в Киеве команде Клоппа не сказали и кривого слова.

"Ливерпуль" до последнего боролся за титул чемпиона Англии, но таки уступил "Ман Сити"

Сейчас же восприятие "Ливерпуля" совсем другое. Да, прямо рассчитывать на второй финал кряду было непросто, но все же от "красных" ждали ударной ЛЧ. И теперь команда по-настоящему пробилась (а не просто "попала") в финальный матч, смело декларируя желание взять кубок Лиги чемпионов. И "Ливерпуль" - фаворит.

За этот год, после усиления, всех побед (особенно над "Барселоной") и удачного сезона в Англии менталитет команды изменился в лучшую сторону. "Красные" наконец-то избавились от последствий кризиса, когда в АПЛ не могли попасть даже в четверку, и наконец-то вспомнили, что они - топ-команда Европы. И если в игре с "Тоттенхэмом" Салах (или Фирмино, к примеру) снова травмируется в первом тайме, а голкипер допустит голевую ошибку, "Ливерпуль" это даже не смутит - крепости хватит на камбек даже с 0:4.

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