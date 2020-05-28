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28 мая • обновлено в 15:07
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В российском клубе зафиксировано массовое заражение коронавирусом среди футболистов

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Четверо футболистов московского "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус в ходе тестирования игроков, тренерского штаба и административного персонала команды.

"К сожалению, в ходе тестирования коронавирусная инфекция была выявлена у четырех игроков нашей команды – Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева. Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде!" – написано на официальном сайте московского клуба.

Четверо футболистов "Локомотива" заразились коронавирусом

Четверо футболистов "Локомотива" заразились коронавирусом

RT - RT News

Возобновление российской Премьер-лиги запланировано на 21 июня. Свой первый матч после рестарта "Локомотив" должен провести 23 июня против "Оренбурга". Москвичи занимают второе место в таблице после 22 туров, имея в своем активе 41 очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский нападающий Павел Погребняк, который выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с питерским "Зенитом", сдал положительный тест на коронавирус. Позже стало известно, что COVID-19 был зафиксирован у всей его семьи.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
ФК Локомотив Москва
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