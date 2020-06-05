В российском клубе остался только один футболист
В российском футбольном клубе "Мордовия", который выступает во втором по силе дивизионе страны, остался только один игрок на контракте.
Как сообщает информагентство Матч ТВ, единственным футболистом, у которого есть действующее соглашение с командой, является 18-летний воспитанник Николай Бояркин.
Эту информацию подтвердил директор "Мордовии" Николай Левин, добавив, что не может сейчас комментировать будущее клуба. Команда имеет большие долги, но все равно подала заявку на лицензирование в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
В сезоне 2019/20, который был завершен досрочно, "Мордовия" заняла последнее место в ФНЛ, но имеет шанс остаться во втором по силе дивизионе, если получит лицензию.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты российского клуба подрабатывают грузчиками из-за тяжелой финансовой ситуации в команде.