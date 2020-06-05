В российском клубе остался только один футболист

Михаил Морозов Футбол 13:17, 5.06.2020

В российском футбольном клубе "Мордовия", который выступает во втором по силе дивизионе страны, остался только один игрок на контракте.

Как сообщает информагентство Матч ТВ, единственным футболистом, у которого есть действующее соглашение с командой, является 18-летний воспитанник Николай Бояркин.

Болельщик футбольного клуба "Мордовия"
ФК "Мордовия"

Эту информацию подтвердил директор "Мордовии" Николай Левин, добавив, что не может сейчас комментировать будущее клуба. Команда имеет большие долги, но все равно подала заявку на лицензирование в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В сезоне 2019/20, который был завершен досрочно, "Мордовия" заняла последнее место в ФНЛ, но имеет шанс остаться во втором по силе дивизионе, если получит лицензию.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты российского клуба подрабатывают грузчиками из-за тяжелой финансовой ситуации в команде.

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