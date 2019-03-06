В России вскрылся обман при подготовке к ЧМ-2018

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Сергея Уласевича — учредителя нескольких фирм и строителя крыш стадионов "Арена-Самара" и "Арена-Мордовия".

"По версии следствия, 68-летний Сергей Уласевич, будучи генеральным директором компании "Стальмонтаж-Электросталь", с июля по ноябрь 2017 года в ходе активной подготовки к ЧМ-2018 не платил зарплату своим работникам, которые возводили крыши стадионов "Самара-Арена" и "Мордовия-Арена", — цитирует Lenta.ru источника в суде.

"Самара-Арена" Коммерсант

По его словам, потерпевшими по делу признаны 430 человек, а сумма ущерба превышает 33 миллиона рублей. Кроме того, еще 33 миллиона рублей Уласевич не внес в бюджет: вместо уплаты налогов, он переводил деньги контрагентам.

"Уласевич предпочитал тратить деньги на развитие бизнеса и второстепенные задачи вместо того, чтобы платить налоги и зарплату своим работникам", — пояснил источник.

Между тем еще в период строительства крыши стадиона "Самара-Арена" к Уласевичу были серьезные претензии: потратив более 300 миллионов рублей, он смог отчитаться лишь за 86 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на стадионе "Самара-Арена", который принял 6 матчей чемпионата мира-2018 в России, обнаружили шокирующие неполадки с системой пожарной безопасности.

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