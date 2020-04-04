Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эфире главного спортивного телеканала страны восхищенно высказался об уровне игры национальной команды Украины.

"Феномен Шевченко в том, что он начал работать тренером сразу после завершения карьеры футболиста. Мне нравится, что сборная Украины играет в атакующий футбол, в который раньше любил играть сам Шевченко. Группа в Лиге наций? Даже если ничего не получится, то ничего страшного. Сравнение с командой Португалии? Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть", — заявил Мостовой в эфире "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в групповом турнире Лиги наций 2020 сыграет в самой сложной группе 4 Лиги А. Соперниками подопечных Шевченко будут команды Германии, Испании и Швейцарии.

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