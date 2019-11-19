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19 ноября • обновлено в 19:25
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"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины

"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
Фанаты из РФ не смогли сдержать своих эмоций
2.1т Читать материал на украинском

Успех сборной Украины по футболу в матче 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020 вызвало восхищение у российских болельщиков.

Любители спорта №1 из Российской Федерации не смогли признать силу воли наших соотечественников в поединке в Белграде.

"Вот это характер у украинцев, браво!", "Отличный отборочный этап от Украины, даже в ничего не значащем матче, проявили характер!", "Как говорится, вот что такое класс, это я про сборную Украины", – пишут юзеры.

"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины
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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Место
Россия
Теги
Новости России Сборная Украины по футболу
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Присоединяюсь к поздравлениям соотечественников, тоже рад за наших соседей - украинцев!
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