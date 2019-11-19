"Вот это характер у украинцев": в России восхитились сборной Украины

Успех сборной Украины по футболу в матче 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020 вызвало восхищение у российских болельщиков.

Любители спорта №1 из Российской Федерации не смогли признать силу воли наших соотечественников в поединке в Белграде.

"Вот это характер у украинцев, браво!", "Отличный отборочный этап от Украины, даже в ничего не значащем матче, проявили характер!", "Как говорится, вот что такое класс, это я про сборную Украины", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября наша команда на последней секунде вырвала ничью в поединке против сборной Сербии и на 99% гарантировала себе попадание в первую корзину при жеребьевке.

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