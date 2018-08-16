В России устроили травлю Хачериди: спортивные итоги 15 августа

Россияне закатили настоящую истерику из-за проукраинского поступка защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди на матче футбольной Лиги чемпионов в Москве, а Василий Ломаченко установил невероятный рекорд. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 августа.
Кроме того, мадридский "Атлетико" стал обладателем Суперкубка УЕФА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
УЕФА вынес вердикт по украинскому поступку Хачериди в Москве
"Флаг Украины – недопустимо!" Матч Лиги чемпионов разозлил росСМИ
Первый в истории! Ломаченко установил уникальный рекорд
"Передал русскому": ПАОК сделал заявление о скандале с Хачериди
В историческом матче определился обладатель Суперкубка УЕФА
На стадионе вместо футбола включили порноканал
"Если принадлежал..." Скандальный экс-динамовец Алиев рассказал, чей Крым
Читайте все новости по теме "Школа чемпионов" на OBOZREVATEL.