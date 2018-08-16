В России устроили травлю Хачериди: спортивные итоги 15 августа

Россияне закатили настоящую истерику из-за проукраинского поступка защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди на матче футбольной Лиги чемпионов в Москве, а Василий Ломаченко установил невероятный рекорд. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 августа.

Кроме того, мадридский "Атлетико" стал обладателем Суперкубка УЕФА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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