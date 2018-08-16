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В России устроили травлю Хачериди: спортивные итоги 15 августа

2.3тЧитать новость на украинском

Россияне закатили настоящую истерику из-за проукраинского поступка защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди на матче футбольной Лиги чемпионов в Москве, а Василий Ломаченко установил невероятный рекорд. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 августа.

Кроме того, мадридский "Атлетико" стал обладателем Суперкубка УЕФА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

УЕФА вынес вердикт по украинскому поступку Хачериди в Москве

"Флаг Украины – недопустимо!" Матч Лиги чемпионов разозлил росСМИ

Первый в истории! Ломаченко установил уникальный рекорд

"Передал русскому": ПАОК сделал заявление о скандале с Хачериди

В историческом матче определился обладатель Суперкубка УЕФА

На стадионе вместо футбола включили порноканал

"Если принадлежал..." Скандальный экс-динамовец Алиев рассказал, чей Крым

Читайте все новости по теме "Школа чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Школа чемпионовСуперкубок УЕФА
Персоны
Евгений ХачеридиВасилий Ломаченко
Объект
ПАОК
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