В России умер легендарный футболист "Спартака"

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд ушел из жизни на 78-м году.

"Умер. Сердце", – сообщил "Р-Спорту" бывший игрок "Спартака" Александр Мирзоян.

Валерий Рейнгольд 360tv.ru

Во вторник, 11 февраля, Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, "Зенита" и "Спартака" Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.

Валерий Рейнгольд – воспитанник московских клубов "Динамо" и "Спартак". В составе "Спартака" он стал чемпионом СССР 1962 года, двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965). В последние годы жизни был футбольным экспертом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ушел из жизни еще один бывший футболист "Спартака" и сборной СССР 60-х годов Анатолий Крутиков.

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