В России умер легендарный футболист и чемпион Европы

Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник умер в 83 года, сообщила в Facebook его дочь Анастасия.

Пик карьеры нападающего пришелся 1960 год, когда вместе с советской командой Понедельник выиграл первый в истории чемпионат Европы. Форвард в дополнительное время забил решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1).

Виктор Понедельник умер Facebook Анастасии Понедельник

Четыре года спустя завоевал серебряные награды Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

За сборную СССР футболист провел 29 матчей. На его счету 20 голов. На клубном уровне Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" (сейчас "Ростов") и СКА.

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