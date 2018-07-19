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В России у очередного стадиона ЧМ-2018 возникли серьезные проблемы: опубликовано видео

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В России стадион "Нижний Новгород", на котором во время чемпионата мира по футболу-2018 состоялись четыре матча группового этапа, а также по одному поединку 1/8 и 1/4 финала, не выдержал сильного дождя. Из-за обильных осадков арена "ушла под воду".

"Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", — заявил представитель ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является собственником стадиона.

Новости
Не пережил дождя: стадион ЧМ-2018 в России за 16 млрд ушел под воду

Напомним, что несколькими днями ранее в России стадион ЧМ-2018 за 16 млрд смыло дождем.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияНижний Новгород
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