В России у очередного стадиона ЧМ-2018 возникли серьезные проблемы: опубликовано видео

В России стадион "Нижний Новгород", на котором во время чемпионата мира по футболу-2018 состоялись четыре матча группового этапа, а также по одному поединку 1/8 и 1/4 финала, не выдержал сильного дождя. Из-за обильных осадков арена "ушла под воду".

"Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", — заявил представитель ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является собственником стадиона.

Напомним, что несколькими днями ранее в России стадион ЧМ-2018 за 16 млрд смыло дождем.