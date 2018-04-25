В России треснул стадион ЧМ-2018: застройщик оправдался

АО "Стройтрансгаз", подрядчик стадиона "Волгоград Арена", выступил с заявлением по поводу распространившейся в сети фотографии, на которой запечатлена треснутая конструкция арены.

"На фотографии запечатлен деформационный шов, выполненный согласно проекту строительства стадиона. Деформационные швы предназначены для того, чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при различных внутренних и внешних воздействиях, в том числе при температурных колебаниях. Они представляют собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и тем самым придающий сооружению некоторую степень упругости. Такие швы расположены в нескольких местах стадиона. Прочность, долговечность и безопасность стадиона не вызывает опасений", - сообщили в пресс-службе АО "Стройтрансгаз".

Трещина в стадионе

По словам застройщика эта "трещина" необходима в стадионе.

"Во время финишной отделки деформационный шов был покрыт шпаклевкой и окрашен. Трещина только на отделочных материалах. Предписаний Ростехнадзора РФ по этому вопросу нет, потому что деформационные швы необходимы при строительстве. В зависимости от назначения применяют следующие деформационные швы: температурные, компенсационные, осадочные, антисейсмические и усадочные", — говорится в заявлении пресс-службы.

Такое объяснение не нашло отклика у русских болельщиков.

Как сообщал "Обозреватель", на стадионе ЧМ-2018 в Волгоградестроители "забыли" построитьв санузлах перегородки.