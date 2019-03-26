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В России тренер ЦСКА слал футболисткам фото своего пениса

1.1тЧитать материал на украинском

Футболистки женской команды СКА-УОР (входит в структуру ЦСКА) обвинили замдиректора клуба по спорту Станислава Адылова и его сына, тренера Михаила Адылова в сексуальных домогательствах.

В России тренер ЦСКА слал футболисткам фото своего пениса

19-летние спортсменки Анастасия и Виктория (имена изменены) утверждают, что в течение последних двух лет отец и сын недвусмысленно намекали им на секс и делали "слишком откровенный" массаж, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая девушка

Пострадавшая девушка

КП

Пострадавшая девушка

Пострадавшая девушка

КП

Пострадавшие девушки

Пострадавшие девушки

КП

По словам собеседника "КП", последней каплей стали фото половых органов, которые Адылов-младший прислал в WhatsApp одной из девушек. После этого футболистки решили обратиться к руководству клуба и в полицию

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Место
РоссияМосква
Тег
ЦСКА Москва
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
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