В России стадион ЧМ-2018 за 19 млрд смыло дождем

Российский стадион "Волгоград Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу-2018, вновь не пережил сильного ливня.

Сооружение, на возведение которого было потрачено 19,456 млрд рублей, оказался с размытым основанием.

Как сообщает НТВ в районе стадиона выпало около недельной нормы осадков за несколько часов. Подобная ситуация произошла ровно год назад, в день закрытия мундиаля. Тогда коммунальщики клятвенно заявляли, что все починили и новая стихия ливневой канализации не страшна.

В Волгограде состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!