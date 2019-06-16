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В России стадион ЧМ-2018 за 19 млрд смыло дождем

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Российский стадион "Волгоград Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу-2018, вновь не пережил сильного ливня.

Сооружение, на возведение которого было потрачено 19,456 млрд рублей, оказался с размытым основанием.

Как сообщает НТВ в районе стадиона выпало около недельной нормы осадков за несколько часов. Подобная ситуация произошла ровно год назад, в день закрытия мундиаля. Тогда коммунальщики клятвенно заявляли, что все починили и новая стихия ливневой канализации не страшна.

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В Волгограде состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1).

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияВолгоград
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