В России стадион ЧМ-2018 за 16 млрд смыло дождем: опубликовано видео

Российский стадион "Волгоград Арена", который более чем за 16 млрд рублей был построенный специально к чемпионату мира по футболу-2018, не выдержал погодного катаклизма. Дожди сильно размыли основание арены.

Стадион в Волгограде соцсети

Стадион в Волгограде соцсети

Стадион в Волгограде соцсети

В Волгограде состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1).

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.