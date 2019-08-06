В России считают украинцев зачинщиками беспорядков в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга занимается поиском зачинщиков беспорядков на последних матчах "Зенита".

ОМОН на матче "Зенита"

По данным телеграм-канала Mash на Мойке, оперативники из Центра "Э" вычислили, что за этим стоят украинские ультрас.

На матче "Зенит" – "Тамбов" 14 июля человек начал заводить толпу и провоцировать на конфликт с росгвардейцами. Он находится в розыске.

3 августа в перерыве матча с "Краснодаром" болельщики напали на полицейских с кусками металлических ограждений. Двое сотрудников попали в больницу.

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