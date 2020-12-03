В России разгром "Зенита" выдали за его победу. Фотофакт

Авторитетное российское издание "Евроспорт" на своей странице в Facebook подало новость о разгромном поражении "Зенита" в Лиге чемпионов, как победу с крупным счетом.

"Две победы в Лиге чемпионов за день! ЗА ДЕНЬ! Это просто праздник какой-то! Как же пожалеют те, кто пошел спать после 3:0. Вот это камбэк!" – говорится в сообщении.

Пост о "победе" "Зенита"

В комментариях болельщики не оценили такой "юмор" ведущего спортивного СМИ, начав массово отписываться от страниц "Евроспорта" в соцсетях.

"После этой новости, пожалеют те, кто подписан на вас", "Хватит нюхать всякую гадость и выдавать после этого подобный бред!", "Вы че там, *бу совсем дались? Решили пробивать дно, будучи и так на дне?", "Ребят, вы чего там курите?", "Что за лохоновости?" – пишут юзеры.

Болельщики в шоке

Фанаты решили отписаться от страницы в ФБ

Россияне называют такое "лохоновостями"

Фанаты в ярости

Как сообщал OBOZREVATEL, на самом деле матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" – "Зенит" завершился со счетом 3:0. Это поражение оставила клуб из Санкт-Петербурга за бортом еврокубков. Команда "Газпрома" заняла 4-е место в турнирной таблице.