В России разграбили стадион ЧМ-2018

Стадион "Волгоград Арена", который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, не будет в ближайшее время принимать спортивные мероприятия.
Арену не сертифицировали для проведения поединков Премьер-лиги, информирует Telegram-канал "ЭкСпорт". С объекта в неизвестном направлении вывезли оборудование.
"Волгоград Арена"
"АиФ Волгоград"
"Говорят, что дело не только в ливневой канализации около стадиона, которую придется переделывать. Есть вопросы и к оборудованию, часть которого просто вывезли после чемпионата мира. За стадионом надо было следить, но в Волгограде этого не делали", – говорится в сообщении источника.
Из-за этого в Волгограде не сможет играть новичок элитного российского футбольного дивизиона "Тамбов".
Как сообщал OBOZREVATEL, арену в Волгограде, на сооружение которой к чемпионату мира по футболу было потрачено 19,5 млрд рублей ($307 млн), затопило дождем.
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