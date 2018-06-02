Опасный сувенир ЧМ-2018 создал большие проблемы в России

Из гипермаркетов популярнейшей в России сети "Лента" исчезнут 2,5-литровые бутылки воды в форме мяча, выпущенные в качестве сувениров к ЧМ-2018.

Решение о приостановке продаж шарообразных бутылок связано с появившейся в СМИ информацией об их огнеопасности. При попадании на тару прямых солнечных лучей могут загореться находящиеся рядом предметы.

"Мы действительно снимаем с продажи шарообразные бутыли "Святого источника" в связи с появившейся в СМИ и интернете информации о потенциальных рисках для наших покупателей", — заявили в пресс-службе "Ленты".

Накануне решение снять с продаж огнеопасную воду "Святой источник" принял ретейлер "Ашан".

Напомним, что ранее в сети высмеяли "позорную подготовку" России к ЧМ-2018.