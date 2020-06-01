В России поставили в пример "Динамо" и "Шахтер"

Знаменитый российский комментатор Алексей Андронов отметил поведение футболистов донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в матче 24-го тура Премьер-лиги.

Журналист указал на достаточно корректные высказывания игроков обеих команд на поле в условиях отсутствия зрителей на трибунах. Кроме того, Андронов позитивно оценил работу бригады арбитров Катерины Монзуль.

"Украинское "класичне" "Шахтер" – "Динамо" судят дамы, бригада Катерины Монзуль. И справляются лучше многих мужчин, не говоря уж о "мужчинах". И мата, без которого "футбол как борщ без томата", – почти не слышно", – написал Алексей в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал отмену гола "Динамо" в матче с "горняками" в 25-м туре УПЛ.

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