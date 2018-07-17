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ЭкономикаШоу

В России власть поиздевалась над полицейскими, которые работали на ЧМ-2018

1.8тЧитать новость на украинском

В России полицейских, которые уезжали с дежурств на матчах чемпионата мира по футболу в Сочи, из-за нехватки мест в поезде, буквально утрамбовали в проходе вагона.

Фотографии с правоохранителями лежащими где попало, опубликовал неназванный очевидец в одной из социальных сетей. Сотрудник правоохранительных органов, не раскрывая своего имени, рассказал, что в купе сажали по восемь человек, а те, кому не хватило места, стояли в проходе. Поезд состоял из 18 вагонов. Около 30 человек остались на перроне.

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"Несколько раз дергал стоп кран, но машинисту все равно, люди так и остались за бортом. Кто-то ехал в неподобающих условиях, кто-то остался ждать, а ведь дома ждут. Уровень организации на высоте", — написал он.

В региональном управлении МВД объявили, что распространенная в соцсетях информация не соответствует действительности.

Напомним, что накануне появилось видео с допросом активистов, которые сорвали финал ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
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Andrey
Andrey
Вот настоящее отношение власти россии к своим гражданам. Для показухи перед миром Володька чемпионат за 100 мильярдов долларов забабахал а реальность вот она. И н кто же не вякнет. Стадо оно и есть стадо. Боты чего притихли.? Где комменты?
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Andrey, ваши проблемы с вовой. Нам бы о вас вообще не слышать, как в том анекдоте: куме, чув москалі на Луну улетіли? -Що, усі?
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