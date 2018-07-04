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В России перед матчем ЧМ-2018 устроили "кровавый" протест: фотофакт

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В России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Швецией и Швейцарией, активистки молодёжного общественно-политического движения "Весна" провели акцию против пыток и репрессий.

Девушка, облитая красной краской, легла на постамент скульптуры волка Забиваки, талисмана чемпионата мира по футболу.

Активисты хотели напомнить, что во время ЧМ власти ограничили свободу выражения мнения. Например во многих городах были запрещены даже одиночные пикеты. Кроме того, они напоминают о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа.

В итоге на участниц акции составили протокол о нарушении порядка проведении публичного мероприятия, обвинив в мелком хулиганстве.

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Протест в Санкт-Петербурге

twitter.com/merr1k

Протест в Санкт-Петербурге

twitter.com/merr1k

Протест в Санкт-Петербурге

twitter.com/merr1k

Протест в Санкт-Петербурге

twitter.com/merr1k

Отметим, что встреча 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция - Швейцария завершилась со счетом 1:0 в пользу скандинавской сборной.

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Темы
Чемпионат мира 2018Дело Олега Сенцова
Место
РоссияСанкт-Петербург
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