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7 февраля • обновлено в 08:31
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"Идет разбирательство": в России отреагировали на запрет участвовать в ЧМ-2022

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не получали официальных уведомлений о запрете национальной команде участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Об этом, комментируя информацию телеканала beIN Sports, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. В то же время он не стал исключать подобного развития событий.

Капитан сборной России Артем Дзюба

Капитан сборной России Артем Дзюба

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WADA выдвинуло новые обвинения России

"Никаких официальных документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", – приводит слова Гануса "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Россия была наказана за манипуляции с данными допинг-проб Московского антидопингового центра.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
допинговый скандал ЧМ-2022
Теги
сборная России по футболу WADA
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
А тем временем, сборная Украины,чемпион мира по футболу. U21
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0
0
Петров Игорь
Петров Игорь
...дуракам покажут запись сочинской олимпиады, и вата снова будет праздновать победы.
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9
2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень правильно! Мошенники и допингисты росейские должны сидеть в тюрьме! И на паРРаше! Но не на ЧМ 2022!
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9
2
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Wick John, доживете до уровня Норвегии сможете принимать лекарства от астмы,а пока мельдоний и боярышник на здорлвье
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4
0
Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, норвежцы постоянно принимают допинг под видом лекартсва от астмы и их никто не дисквалифицировал
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0
5

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