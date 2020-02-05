"Идет разбирательство": в России отреагировали на запрет участвовать в ЧМ-2022

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не получали официальных уведомлений о запрете национальной команде участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Об этом, комментируя информацию телеканала beIN Sports, заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. В то же время он не стал исключать подобного развития событий.

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"Никаких официальных документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", – приводит слова Гануса "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Россия была наказана за манипуляции с данными допинг-проб Московского антидопингового центра.

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