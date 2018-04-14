В России отец воткнул нож в грудь сыну, не поделив футбол

Жителя Кировской области - фаната футбольного клуба ЦСКА - приговорили к четырем годам лишения свободы за то, что он во время конфликта с сыном, болеющим за "Спартак", ударил его ножом в грудь во время просмотра матча.

"Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком ФК "Спартак" - произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения", - приводит РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.

Уточняется, что после произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

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