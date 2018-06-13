В России организаторы ЧМ-2018 поиздевались над сборной Англии

Футболистов сборной Англии разместили в отеле, окна которого выходят на сгоревший дом. База находится в поселке Репино в окрестностях Санкт-Петербурга,

"Ничем не затянутый, не скрытый, не закрашенный. Можно подойти к сооружению и запечатлеть его для первой полосы, тем более что это здание видно прямо из окон сборной", — написал в Twitter корреспондент "Спорт-Экспресс" Георгий Чернов.

Вид из окна отеля сборной Англии 😈 pic.twitter.com/wHPE8aA5PQ — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 июня 2018 г.

Кроме того, организаторы проигнорировали два важных требования английской команды. Англичане просили, чтобы их поселили в тихом отеле, огороженном шестиметровым забором.

Сборная Англии приехала. Выбрала классный отель: низкий забор, балконы легко просматриваются. pic.twitter.com/BioJRZG8uM — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 июня 2018 г.

В итоге сборную Англии разместили в гостинице за низким ограждением и рядом с железной дорогой: на территории отеля хорошо слышен шум проезжающих поездов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборную Англии в России довели до паники перед ЧМ-2018.