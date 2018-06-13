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В России организаторы ЧМ-2018 поиздевались над сборной Англии

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Футболистов сборной Англии разместили в отеле, окна которого выходят на сгоревший дом. База находится в поселке Репино в окрестностях Санкт-Петербурга,

"Ничем не затянутый, не скрытый, не закрашенный. Можно подойти к сооружению и запечатлеть его для первой полосы, тем более что это здание видно прямо из окон сборной", — написал в Twitter корреспондент "Спорт-Экспресс" Георгий Чернов.

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Кроме того, организаторы проигнорировали два важных требования английской команды. Англичане просили, чтобы их поселили в тихом отеле, огороженном шестиметровым забором.

В итоге сборную Англии разместили в гостинице за низким ограждением и рядом с железной дорогой: на территории отеля хорошо слышен шум проезжающих поездов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборную Англии в России довели до паники перед ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
сборная Англии по футболу
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Русский Солдат
Русский Солдат
А вдруг в этом заброшенном сгоревшем доме поселился дух погибшего кота Скрипаля. А зачем вы его убили, англичане, а? Не будет вам удачи в игре.
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