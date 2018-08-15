В России назвали Хачериди невоспитанным из-за флага Украины

Член комитет по этике Российского футбольного Союза Андрей Созин назвал провокацией проявление патриотизма со стороны защитника сборной Украины Евгения Хачериди на матче Лиги чемпионов в Москве. Наш соотечественник после победы ПАОКа над "Спартаком" продемонстрировал болельщикам щитки в сине-желтых цветах, чем вызвал гнев функционера.

"Я думаю, что это ненормально. Это вопрос воспитания. Надо продемонстрировать всем, что ты разбираешься в политике. Человек захотел показать, что он играет за Украину. На мой взгляд, это провокация. Сейчас любая ситуация является взрывоопасной. Такому не место на поле", – приводит слова Созина RT.

Новости Футболистов сборной Украины не выпустили на матч Лиги чемпионов в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди помог греческому ПАОКу выйти в плей-офф отбора Лиги чемпионов. Наш защитник появился на поле в выездном матче со "Спартаком" на 64-й минуте и не позволил форвардам соперника забить в ворота своей команды. После домашней победы 3:2 греки отстояли нули в Москве и прошли дальше.

После матча в ответ на оскорбления российских болельщиков Хачериди показал экипировку с изображением флага Украины. РосСМИ закатили настоящую истерику по этому поводу, потребовав наказание для Евгения за "политическую акцию и провокацию".