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В России легкий дождь '''размыл'' стадион ЧМ-2018 за 16 млрд

7.6тЧитать материал на украинском

В Волгограде небольшой дождь вновь размыл засыпанные склоны под стадионом "Волгоград Арена".

"Ручьи снова текут. Вода точит и уже восстановленные откосы и участки, куда после летнего ливня до сих пор не добралась рука рабочего. Просто интересно услышать сегодняшнюю версию. Месячная норма осадков? Сильный ливень", - цитирует ВЛ1 местных жителей.

По словам горожан, на размываемом водой склоне стоит спецтехника. Спасать смываемые участки рабочие пока не спешат.

В компании "Стройтрансгаз" уточнили, что поплывший участок относится к городу.

"Территория, которая находится за лестницами, относится к ведомству города", — уточнила компания-генподрядчик.

Волгоград Арена

Волгоград Арена

VL1

Волгоград Арена

Волгоград Арена

VL1

Волгоград Арена

Волгоград Арена

VL1

Новости
Знаменитый артист испортил стадион ЧМ-2018 в России

Напомним, что в июле этого года стадион "Волгоград Арена", который более чем за 16 млрд рублей был построенный специально к чемпионату мира по футболу-2018, не выдержал погодного катаклизма. Дожди сильно размыли основание арены.

Место
РоссияВолгоград
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