Главная Новости
23 января • обновлено в 00:07
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В России футболист нокаутирующим ударом отправил соперника в реанимацию

979
Читать материал на украинском

В России футболист "Красноярского цемента" Дмитрий Ежов в матче 1/8 финала Кубка Красноярска по любительскому футболу против "КрасДойч-ЛСИ" сломал нос и порвал губу сопернику.

Последний потерял сознание и был срочно госпитализирован в больницу, где врачи установили в добавок к травмам тяжелое сотрясение мозга.

"Трудно сказать, почему он так сделал. Говорят, ничего не предвещало на футбольном поле. Что-то с головой случилось, наверное, и решил устроить самосуд - без всяких предупреждений нанес удар", - заявил главный судья соревнований Сергей Литвиненко журналистам.

Нападавший дисквалифицирован на 15 матчей.

Новости
Знаменитый боксер брутальным нокаутом завоевал чемпионский титул

Как сообщал OBOZREVATEL, кошмарный эпизод случился в первом финальном матче второго дивизиона чемпионата Испании между "Депортиво" и "Мальоркой".

На 41-й минуте нападающий гостей Марк Педраса пошел в подкат против полузащитника Алекса Бергантиньоса и влетел ему прямой ногой в лицо

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Место
Россия Красноярск
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги