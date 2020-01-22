В России футболист нокаутирующим ударом отправил соперника в реанимацию

В России футболист "Красноярского цемента" Дмитрий Ежов в матче 1/8 финала Кубка Красноярска по любительскому футболу против "КрасДойч-ЛСИ" сломал нос и порвал губу сопернику.

Последний потерял сознание и был срочно госпитализирован в больницу, где врачи установили в добавок к травмам тяжелое сотрясение мозга.

"Трудно сказать, почему он так сделал. Говорят, ничего не предвещало на футбольном поле. Что-то с головой случилось, наверное, и решил устроить самосуд - без всяких предупреждений нанес удар", - заявил главный судья соревнований Сергей Литвиненко журналистам.

Нападавший дисквалифицирован на 15 матчей.

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