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Чемпионат мира 2018
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В России нашли "фатальную ошибку", чтобы отобрать победу у Хорватии

8.2тЧитать новость на украинском

В России по соцсетям распространяется сообщение о якобы фатальной ошибке судьи в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия.

В послании говориться, что бразильский арбитр не заметил грубое нарушение игрока хорватской сборной Домагоя Виды. Утверждается, что судья обязан был показать ему вторую жёлтую карточку и удалить с поля.

"Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства", - подчёркивается в сообщении.

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Его автор призывает максимально распространять эту информацию, чтобы поскорее донести её до руководства ФИФА.

Специалисты подозревают, что сообщение распространяют специально запрограммированные боты. На это указывает то, что послание всплывает в самых разных сообществах ВК, включая те, что не имеют отношения, к футболу или даже просто спорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

После этого ФИФА наказала сперва Виду, а затем Хорватский футбольный союз применил штрафные санкции и к Вукоевичу.

Позже Огнен призвал не политизировать его высказывания в поддержку нашей страны и заявил,что намерен самостоятельно заплатить штраф.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Россия
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
После боя руками не машут .Хорвати молодці .
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