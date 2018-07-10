В России нашли "фатальную ошибку", чтобы отобрать победу у Хорватии

В России по соцсетям распространяется сообщение о якобы фатальной ошибке судьи в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия.

В послании говориться, что бразильский арбитр не заметил грубое нарушение игрока хорватской сборной Домагоя Виды. Утверждается, что судья обязан был показать ему вторую жёлтую карточку и удалить с поля.

"Этот косяк никто не увидел. По всем законам Хорватии обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства", - подчёркивается в сообщении.

Его автор призывает максимально распространять эту информацию, чтобы поскорее донести её до руководства ФИФА.

Специалисты подозревают, что сообщение распространяют специально запрограммированные боты. На это указывает то, что послание всплывает в самых разных сообществах ВК, включая те, что не имеют отношения, к футболу или даже просто спорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

После этого ФИФА наказала сперва Виду, а затем Хорватский футбольный союз применил штрафные санкции и к Вукоевичу.

Позже Огнен призвал не политизировать его высказывания в поддержку нашей страны и заявил,что намерен самостоятельно заплатить штраф.