В России чемпионат всегда был выше нашего по уровню, – экс-голкипер сборной Украины

Бывший вратарь московского "Спартака" Андрей Дикань сравнил российскую и украинскую футбольные лиги.

По словам экс-голкипера сборной Украины в России клубная структура и организация футбольного процесса более продуманнее.

"Куда ни плюнь, все упирается в финансы. Организация, подготовка тренировочного процесса, базы, стадионы, качественные футболисты, телекартинка, обслуживающий персонал. Если в украинских командах один-два массажиста, то в российских – пять-шесть. Я не помню, чтобы украинский чемпионат когда-нибудь превосходил российский. Все время какая-то разница была. Больше или меньше – зависело от конкретного сезона. Но российский чемпионат всегда был выше уровнем", – цитирует Диканя "Динамо" от Шурика".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок луцкой "Волыни" Эрик Бикфалви, защищавший цвета луцкого клуба с 2012 по 2015 года, отметился фантастическим ударом в матче 29-го тура чемпионата России в Премьер-лиге.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!