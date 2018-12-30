В России чайки сломали стадион за 42 млрд

Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов заявил, что птицы, а именно чайки, портят крыши стадиона "Зенита".

"Зенит Арена" (известный также, как стадион "Санкт-Петербург", "Газпром Арена" и "Крестовский") Wikipedia

Сметная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с учетом двух дополнительных контрактов с генподрядчиком составила 41,7 миллиарда рублей (590 млн долларов).

"Как бы странно ни звучало то, о чем говорил Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу", — приводит слова Литвинова Фонтанка.

Гендиректор стадиона отметил, что птицы не являются основной причиной протечек, но их вклад не стоит сбрасывать со счетов. За время эксплуатации стадиона около 50 сегментов подвижной части кровли пришлось заменить "из-за дефектов внешнего воздействия". Птиц пытаются отвадить с помощью отпугивающих электронных средств, но это не решает проблему.

В 2017 году тогдашний вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что протечки в крыше стадиона на Крестовском острове возникают из-за бакланов, которые долбят ее "своими мощными клювами".

Его заявление вызвало массу шуток и стало мемом в интернете. Недавно Албин признался, что все выдумал.