В рекордном финале определился победитель Лиги Европы

Лондонский "Челси", обыграв земляков из "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1), стал победителем этого турнира в сезоне 2018/2019.

Решающий матч прошел в столице Азербайджана на Олимпийском стадионе, установив в Баку рекорд посещаемости турнира - 70 000 зрителей. Кроме того, английские клубы повторили достижение еврокубковых финалов, выпустив в старте игроков 15 национальностей.

Челси - Арсенал

Обе команды долгое время в первом тайме демонстрировали равную игру без особо острых моментов. Чувствовалось, что футболисты боятся совершить ошибку, которая может стать фатальной.

До 30-й минуты создавалось впечатление, что игроки продолжают вкатываться в матч. Атаки шли неспешным темпом без особой угрозы обеим воротам .

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

"Арсеналу" к середине первой 45-минутки удалось создать несколько опасных полумоментов, но когда начало казаться, что "канониры" захватили инициативу, "Челси" ответил очень опасными выпадами. Сперва Палмери потревожил Чеха, а затем голкипер сборной Чехии совершил первое настоящее спасение.

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

Жиру из пределов штрафной пробил низом точно в угол, но кипер "Арсенала" успел среагировать на удар.

Вторая половины встречи началась феерически. Уже на 48-й минуте Эмерсон подал в штрафную, и Жиру головой в падении красиво отправил мяч в правый нижний от Чеха угол.

Этот гол разбудил "спящие" команд. Игра сразу ускорилась, стала резче. "Арсенал" пошел отыгрываться и пропустил фатальную контратаку..

На 60-й минуте Азар получил мяч на левом углу штрафной, немного прошел вперед и сделал выверенную передачу на Педро, который в касание левой ногой сделал счет 2:0.

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

После этого пошел открытый футбол. На 65-й минуте Азар с пенальти забил третий гол, но это "Арсенал" не остановило. Эмери попытался реанимировать игру своих подопечных, выпустив Ивоби и нигериец через три минуты отметился точным ударом с лета.

Однако камбека не было. На 72-й минуте "синие" успешно отобрали мяч в середине поля. Азар с Жиру бросились в стремительную контратаку. Француз из пределов штрафной вернул мяч Азару и последний уверенно поставил точку 4:1.

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

Челси - Арсенал

Напомним, что 1 июня Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2018/2019. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

Букмекеры уже опубликовали котировки на победителя турнира, а также стало известно, какой телеканал в Украине покажет этот финал.

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