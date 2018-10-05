В "Реале" задумали революцию после фиаско в России

Руководство мадридского "Реала" может уволить наставника "сливочных" Хулена Лопетеги спустя всего лишь три месяца его работы в клубе. Во втором матче группового раунда Лиги чемпионов действующие победители турнира сенсационно уступили московскому "ЦСКА" на выезде.

Помимо неудачи в России "Реал" потерял очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с "Атлетико" и уступив "Севилье". Кроме того, вот уже три матча кряду королевский клуб не может отметиться в воротах соперника. Все эти показатели заставляют руководство "сливочных" пойти на радикальный шаг, сообщает Daily Mail.

Хулен Лопетеги ФК Реал

Однако сам Лопетеги не верит в то, что его могут уволить.

"Боюсь ли я за свою должность? Нет. Тренер думает исключительно о подготовке к следующему поединку. Меня не волнует, что пишет пресса. Все, о чем я беспокоюсь – это то, как ежедневно работают мои игроки. Мы не анализируем то, что думают люди, мы думаем лишь о следующей игре", - сообщил на пресс-конференции испанский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопетеги со скандалом покинул сборную Испании перед стартом на чемпионате мира-2018 в России.