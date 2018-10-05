МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

В "Реале" задумали революцию после фиаско в России

1.5тЧитать материал на украинском

Руководство мадридского "Реала" может уволить наставника "сливочных" Хулена Лопетеги спустя всего лишь три месяца его работы в клубе. Во втором матче группового раунда Лиги чемпионов действующие победители турнира сенсационно уступили московскому "ЦСКА" на выезде.

Помимо неудачи в России "Реал" потерял очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с "Атлетико" и уступив "Севилье". Кроме того, вот уже три матча кряду королевский клуб не может отметиться в воротах соперника. Все эти показатели заставляют руководство "сливочных" пойти на радикальный шаг, сообщает Daily Mail.

Хулен Лопетеги

Хулен Лопетеги

ФК Реал

Новости
Названа зарплата скандального тренера "Реала"

Однако сам Лопетеги не верит в то, что его могут уволить.

"Боюсь ли я за свою должность? Нет. Тренер думает исключительно о подготовке к следующему поединку. Меня не волнует, что пишет пресса. Все, о чем я беспокоюсь – это то, как ежедневно работают мои игроки. Мы не анализируем то, что думают люди, мы думаем лишь о следующей игре", - сообщил на пресс-конференции испанский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопетеги со скандалом покинул сборную Испании перед стартом на чемпионате мира-2018 в России.

Персона
Хулен Лопетеги
Объект
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги