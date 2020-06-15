В Райо Вальекано ненавидят Украину, – Маркевич о скандалах с Зозулей в Испании

Александр Чеканов Футбол 19:55, 15.06.2020 Обновлено: 20:37, 15.06.2020

Знаменитый украинский футбольный тренер Мирон Маркевич назвал проплаченными акции фанатов "Райо Вальекано" в отношении нападающего Романа Зозули.

По словам экс-наставника "Днепра" и сборной Украины в предместье Мадрида, где базируются "пчелы", просто ненавидят нашу страну. Фанаты "Райо" устроили настоящую травлю Романа из-за его поддержки ВСУ, и называют его нацистом.

"Скорее всего, проплаченная акция. Как-то мы ветеранами сборной Украины ездили в Испанию, были в его районе Райо Вальекано. Мы там испытали их "отношение" к украинцам. Это кубло, они ненавидят Украину и все, что связано с нашей страной. Мне было все понятно, я убедился в их отношении к Украине. Я не говорю, что там все такие, но какая-то кучка занимается провокациями. Мы там у них выиграли со счетом 6:1", – цитирует Маркевича meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня во время матча с "Альбасете" фанаты "Райо Вальекано" вывесили оскорбительный баннер в адрес Романа Зозули.

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