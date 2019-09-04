Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 17:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В ПСЖ жестоко обломали Неймара: футболист пришел в ярость

1.3т Читать материал на украинском

Звездный нападающий ПСЖ Неймар разозлен на свой клуб и разочарован из-за срыва своего перехода в "Барселону".

Неймар

Неймар

Как сообщает Diario Sport, бразилец уверен, что единственная причина подобного решения – желание ПСЖ специально его наказать. Неймар не ожидал, что останется во Франции, потому что он перед этим ясно дал понять о своем желании покинуть клуб.

Новости
Неймар отстранен от тренировок ПСЖ

Напомним, летом сообщалось, что на Неймара претендует также и "Реал". Однако в итоге форвард остался в Париже. В текущем сезоне он еще не провел ни одного официального матча за ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Неймар выдвинул "Барселоне" ультиматум.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персона
Неймар
Место
Франция Париж
Теги
ПСЖ ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel