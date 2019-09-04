В ПСЖ жестоко обломали Неймара: футболист пришел в ярость

Звездный нападающий ПСЖ Неймар разозлен на свой клуб и разочарован из-за срыва своего перехода в "Барселону".

Неймар

Как сообщает Diario Sport, бразилец уверен, что единственная причина подобного решения – желание ПСЖ специально его наказать. Неймар не ожидал, что останется во Франции, потому что он перед этим ясно дал понять о своем желании покинуть клуб.

Новости Неймар отстранен от тренировок ПСЖ

Напомним, летом сообщалось, что на Неймара претендует также и "Реал". Однако в итоге форвард остался в Париже. В текущем сезоне он еще не провел ни одного официального матча за ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Неймар выдвинул "Барселоне" ультиматум.

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