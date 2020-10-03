В Португалии футболист забил фантастический гол с центра поля. Видео

Атакующий полузащитник французского "Лилля" Эйнджел Гомес, выступающий на правах аренды за футбольный клуб "Боавишта", отметился невероятным ударом в матче 3-го тура чемпионата Португалии.

20-летний англичанин на 9-й минуте встречи против "Морейренсе" увидел, что голкипер далеко вышел из ворот, перехватил мяч и мощнейшим ударом отправил его под перекладину, открыв счет. Не смотря на такой шедевр, гости не сумели сохранить свое преимущество. Поединок завершился вничью 1:1.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанский футболист "Динамо" Бухарест Борха Валье отметился невероятным ударом в домашнем матче 3-го тура Высшей лиги Румынии против "Ботошани".