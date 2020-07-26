В Подмосковье чиновник испортил футбольное поле вертолетом. Фотофакт

Чиновник из областной администрации, прилетев в подмосковный город Фрязино на вертолете для инспекции хода строительства на территории "АО "НПП "Исток" имени Шокина" использовал в качестве посадочной площадки футбольный газон.

Из-за этого в покрытии стадиона футбольного клуба "Олимп" образовались серьезные дыры, сообщает Telegram-канал Mash.

"Там теперь ямы, и спортсмены не могут тренироваться. В администрации Фрязина говорят, что проблема решена", – говорится в сообщении.

вертолет во Фрязино Екатерина Кобзева

последствия посадки вертолета Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье.