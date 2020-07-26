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В Подмосковье чиновник испортил футбольное поле вертолетом. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,7 т.
Вертолет во Фрязино

Вертолет во Фрязино. Екатерина Кобзева

Чиновник из областной администрации, прилетев в подмосковный город Фрязино на вертолете для инспекции хода строительства на территории "АО "НПП "Исток" имени Шокина" использовал в качестве посадочной площадки футбольный газон.

Из-за этого в покрытии стадиона футбольного клуба "Олимп" образовались серьезные дыры, сообщает Telegram-канал Mash.

"Там теперь ямы, и спортсмены не могут тренироваться. В администрации Фрязина говорят, что проблема решена", – говорится в сообщении.

вертолет во Фрязино

вертолет во Фрязино Екатерина Кобзева

последствия посадки вертолета

последствия посадки вертолета Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье.

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