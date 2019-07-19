В плюсе: "Шахтер" вошел в топ-10 уникального рейтинга

Донецкий "Шахтер" попал в топ-10 клубов Европы с самой сбалансированной ведомостью доходов и расходов за последние 5 лет по версии популярного портала Transfermarkt.

"Горняки" расположились на 8-й строчке в рейтинге с позитивным балансом 117,3 миллиона евро. Начиная с 2014 года, "Шахтер" потратил на приобретение игроков 55,6 млн евро и заработал на продаже своих футболистов 172,9 млн евро.

Возглавляет рейтинг португальская "Бенфика" с балансом 527,5 млн евро. Также в тройку лидеров вошли "Монако" (359,4 млн евро) и "Порту" (235,9 млн евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" бесплатно отдал в аренду своего игрока Веллингтон Нема в бразильский клуб и будет платить ему зарплату.

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