В отношении ФИФА расследуют факт коррупции, связанный с ЧМ в России

"Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупций?" - фильм с таким названием был презентован в Брюсселе.

Документальное расследование раскрывает коррупцию в Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволила провести чемпионат мира в России.

Фильм в скором времени покажут на одном из украинских и британских телеканалов, говорится в сообщении "Укринформа".

"Сейчас в Украине идет война. Очевидно, что все в мире понимают, кто является агрессором. И эта страна проводит Кубок мира... Как по мне, решение дать России право провести Чемпионат мира по футболу очевидно было коррумпированным. Это сейчас расследуется. И именно об этом мой фильм", - цитирует автора британского журналиста-расследователя Тима Уайта "Укринформ".

По мнению Уайта, ФИФА должна была отобрать право проведения мундиаля у России. Автор провел параллель с санкциями Запада в отношении бывшего СССР, когда были бойкотированы московские олимпийские игры 1980 года в ответ на введение советского военного контингента в Афганистан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали секретный указ президента РФ Владимира Путина относительно домашнего чемпионата мира.